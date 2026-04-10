Спасатели нашли тела двух человек из пропавшей туристической группы Спасатели на Камчатке нашли мертвыми двух членов пропавшей туристической группы

Оперативные службы Камчатки сообщили трагические новости о судьбе пропавшей туристической группы. По данным ТАСС, двое участников похода найдены мертвыми, еще двое продолжают числиться пропавшими без вести.

В то же время спасателям удалось установить местонахождение нескольких выживших. Часть группы находится в более безопасной зоне за перевалом, однако полная картина происшествия пока не ясна.

По информации от турфирмы, найдены двое живых туристов, двое погибших, один живой за перевалом, судьба двух неизвестна, — рассказал источник агентства.

Поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели делают все возможное, чтобы найти оставшихся туристов и эвакуировать выживших в безопасное место.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в своих социальных сетях подтвердил, что судьба пятерых туристов определена. Для поиска двух оставшихся людей спасатели уже получили координаты.

Ранее Лебедев информировал, что группа вышла на маршрут 28 марта. Тревогу поднял организатор похода, который в данный момент находится за пределами региона. Изначально, по его словам, туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна.