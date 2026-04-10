Группе из семи туристов сулит смертельная опасность на Камчатке

Группа из семи туристов перестала выходить на связь на Камчатке

Группа из семи туристов перестала выходить на связь в Налычевском парке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в своих социальных сетях. По тревожной информации от организатора похода, который находится за пределами региона, группа вышла на маршрут 28 марта.

Изначально туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна.

Поскольку у группы из семи человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть, — предупредил Лебедев.

В настоящее время решается вопрос о направлении спасателей для поиска пропавших туристов. Определяются состав группы, маршрут и время выдвижения.

Ранее стало известно, что в Прикамье были найдены тела двух пропавших туристов. До этого обнаружили троих из пяти пропавших: двое погибли, третьего поместили в больницу в тяжелом состоянии с обморожением. В свою очередь пресс-служба регионального СК сообщила, что туристы, пропавшие в Пермском крае, не доехали до места назначения — к зимовью «Дом Иванов» — из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегоходов.