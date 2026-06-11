Российский регион может накрыть мощное половодье

Формирование максимальных уровней половодья на реках южной половины Камчатского края ожидается в ближайшие две недели, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Ведомство сделало этот прогноз на основании консультации с региональным управлением по гидрометеорологии.

На основании консультации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 12 по 29 июня на реках южной половины Камчатского края ожидается формирование максимальных уровней половодья, — сказано в сообщении.

Значительное затопление пойм ожидается на реках Камчатка с притоками, Авача, Быстрая, Плотникова, Паратунка, Корякская, Амчигача и Большая Воровская. В МЧС также предупредили об активной эрозии дна и берегов на реках Авача, Пиначевская и Половинка в границах Елизовского округа, а также на реке Камчатка у села Долиновка. В период активного таяния снега сохраняется угроза временных водотоков с вершин сопок, которые могут размыть дороги местного значения в четырех округах края.

Ранее стало известно, что на восстановление автомобильных дорог, поврежденных весенним половодьем, направят около 1,8 млрд рублей. Речь идет о региональных, межмуниципальных и местных трассах в Омской и Оренбургской областях, а также Забайкальском крае.