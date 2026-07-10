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10 июля 2026 в 20:41

Россиянин потерял пальцы и миллион рублей после покорения вершины

Россиянин потерял пальцы рук после восхождения на гору в Непале

Вершина Макалу Вершина Макалу Фото: Wigbert Röth/Global Look Press
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Российский альпинист лишился пальцев рук после восхождения на восьмитысячник Макалу в Непале и обвинил гида в том, что тот оставил его одного, сообщает The Tourism Times. По информации источника, пострадавший обратился в туристическую компанию и отдал за услуги $14,6 тыс. (1,1 млн рублей).

По данным издания, во время спуска с вершины на высоте около 7900 метров проводник перестал сопровождать альпиниста. В итоге россиянину пришлось самостоятельно продолжать путь вниз. На высоте 7720 метров он остановился на отдых и впал в высотную кому.

Из-за отсутствия варежки на левой руке я получил сильное обморожение, потребовавшее полную ампутацию всех пальцев, — заявил альпинист.

На следующее утро альпинист пришел в сознание и отправил сигнал бедствия. После этого его жена связалась с представителями компании, в которой работал гид, но те уверяли, что все под контролем.

Несмотря на то что датчик предоставил ей мои точные координаты, он три часа уверял ее, что я в безопасности в лагере на вершине. Я считаю, что он намеренно затягивал мое спасение, — вспоминает россиянин.

Ранее на Камчатке завершилась поисковая операция в районе Авачинского перевала. Спасатели обнаружили семерых туристов, числившихся пропавшими: двое из них погибли, пятеро выжили, но получили сильное обморожение.

Общество
Непал
альпинисты
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