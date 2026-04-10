Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева

Дипломат Алексей Суровцев назначен послом России в Непале, соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов в пятницу, 10 апреля.

Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале, — сказано в тексте указа.

Согласно данным МИД РФ, Суровцев состоит на дипломатической службе с 1985 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, а с апреля 2013 года занимает пост начальника отдела в Департаменте Северной Америки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время в Африке откроются еще четыре российских посольства. Он также подчеркнул, что сейчас на континенте работают 45 таких учреждений.

До этого российский лидер назначил новых послов РФ в Зимбабве, Гане и Малави. В частности, новым главой дипломатических миссий в Зимбабве и Малави станет Сергей Бердников, а Андрей Ордаш возглавит посольство России в Гане.