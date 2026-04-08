08 апреля 2026 в 11:36

Лавров раскрыл планы на российские посольства в Африке

Лавров: в ближайшее время в Африке откроются четыре посольства России

В ближайшее время в Африке откроются еще четыре российских посольства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что сейчас на континенте работают 45 таких учреждений, сообщает ТАСС.

В настоящее время на континенте действует 45 российских посольств и еще четыре откроются в ближайшее время, — сказал Лавров.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия усиливает позиции в Африке через сближение с Мадагаскаром. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина в феврале посетил российскую столицу для встречи с президентом Владимиром Путиным, что, как отмечается, отражает изменение внешнеполитических приоритетов страны. В свое время государство тяготело к Франции. Сейчас же в стране развивается пророссийская политическая структура.

Президент России Владимир Путин до этого определил Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка, который пройдет в 2026 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, в нем также утвержден состав организационного комитета по подготовке мероприятия. Главой оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено в месячный срок утвердить персональный состав комитета.

