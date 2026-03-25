Что известно о месте проведения третьего саммита Россия — Африка

Президент РФ Владимир Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка, который пройдет в 2026 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, в нем также утвержден состав организационного комитета по подготовке мероприятия.

В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка постановляю: определить г. Москву местом проведения в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка, — говорится в документе.

Главой оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено в месячный срок утвердить персональный состав комитета.

Среди задач оргкомитета — разработка перечня мероприятий, подготовка предложений в правительство о необходимых расходах, контроль за целевым использованием средств и содействие СМИ в освещении саммита. Предыдущий, второй саммит прошел в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года под девизом «За мир, безопасность и развитие» и сопровождался экономическим и гуманитарным форумом. Организатором традиционно выступает Фонд Росконгресс.

