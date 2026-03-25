25 марта 2026 в 22:14

Что известно о месте проведения третьего саммита Россия — Африка

Путин подписал указ о проведении саммита Россия — Африка в Москве в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка, который пройдет в 2026 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, в нем также утвержден состав организационного комитета по подготовке мероприятия.

В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка постановляю: определить г. Москву местом проведения в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка, — говорится в документе.

Главой оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено в месячный срок утвердить персональный состав комитета.

Среди задач оргкомитета — разработка перечня мероприятий, подготовка предложений в правительство о необходимых расходах, контроль за целевым использованием средств и содействие СМИ в освещении саммита. Предыдущий, второй саммит прошел в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года под девизом «За мир, безопасность и развитие» и сопровождался экономическим и гуманитарным форумом. Организатором традиционно выступает Фонд Росконгресс.

Ранее Путин в ходе открытия заседания по культуре заявил, что российскую молодежь необходимо познакомить с классикой отечественного кино. Он также отметил, что за последние годы сделано многое для развития российской киноиндустрии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев уличил NYT в двойных стандартах по украинскому вопросу
ВСУ разбомбили дом учительницы младших классов в Запорожской области
«Огромный профессионал»: Михалкова оценила свой дуэт с Ефремовым
Наркотики, рехаб, новая беременность: как живет Даша, родившая в 13 лет
В РФ могут запретить продавать электронные сигареты
«Насильственно утащили»: Путин озвучил, кого из россиян удерживает Киев
Иран разрешил ряду стран проход через Ормузский пролив
Путин установил ограничения по вывозу в ЕАЭС наличных денег
МФО не смогут бесконечно накручивать проценты: что изменится с 1 апреля
«Потрясающе»: Барановская о первом спектакле Ефремова на свободе
Что известно о гибели россиянки, похороненной в братской могиле в Бангкоке
Женщина и 18-летний юноша погибли при ударе ВСУ под Белгородом
Иран пригрозил блокировкой еще одного пролива
Россиянка объяснила, почему в отелях на Кубе не любят гостей
«Блестящая»: Путин восхитился системой образования в сфере культуры
Путин указал на лицемерие осудивших СВО деятелей культуры
Путин поставил задачу по просвещению российской молодежи
Путин призвал уделить внимание одной категории авторов и переводчиков
«Только чудом»: МИД РФ резко высказался об атаках на АЭС «Бушер»
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

