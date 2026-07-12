Собянин раскрыл подробности новой атаки беспилотников на Москву Собянин: силы ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на местах падения обломков беспилотных летательных аппаратов на данный момент работают специалисты экстренных служб.

Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы. Согласно его сообщению, специалисты экстренных служб работают на всех местах падения обломков.

Между тем стало известно, что СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. 12 июля Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника объект гражданской инфраструктуры на улице Комсомольской. В СК также сообщили, что в результате террористической атаки погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.