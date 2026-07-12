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12 июля 2026 в 15:06

«Упразднить»: Захарова высказалась о посте высокого представителя по БиГ

Захарова: внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает сайт МИД России, пост высокого представителя по БиГ необходимо упразднить.

Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины. В этой связи [в России] убеждены, что АВП необходимо закрывать как можно скорее, а пост высокого представителя — упразднять без каких-либо условий, — сказала она.

Захарова уточнила, что Россия ранее неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу в сообщениях МИД, комментариях посольства в Сараево и выступлениях российского представителя на заседаниях Совета Безопасности ООН по боснийской проблематике. В Москве считают эту позицию последовательной и основанной на статусе России как одного из международных гарантов Дейтонского соглашения.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что Европейские структуры требуют от Боснии и Герцеговины введения визового режима для граждан России. По его словам, сербская сторона блокирует это решение, как ранее не позволила ввести санкции против РФ.

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Мария Захарова
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Босния и Герцеговина
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