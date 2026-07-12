Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 15:45

Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины

Главу НАК Корецкого назвали вероятным кандидатом на пост премьера Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАК) Корецкого назвали наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины, сообщили источники издания «Страна» в политических кругах. До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким в Telegram-канале и поблагодарил его за работу в НАК, а также заявил о новых вызовах, стоящих перед государством.

Благодарен за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — «Укрнафты» и «Нафтогаза». Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. И «Укрнафта», и «Нафтогаз» вышли на определенные национальные результаты, — написал украинский лидер.

При этом Зеленский прямо не сообщил о выдвижении Корецкого на должность главы правительства. Однако, по данным источников, его публикация была воспринята как возможный намек на назначение.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку. По ее словам, решение было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве. Свириденко также отметила, что обсудила с главой государства дальнейшие планы.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
премьер-министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.