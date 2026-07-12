Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины

Главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАК) Корецкого назвали наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины, сообщили источники издания «Страна» в политических кругах. До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким в Telegram-канале и поблагодарил его за работу в НАК, а также заявил о новых вызовах, стоящих перед государством.

Благодарен за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — «Укрнафты» и «Нафтогаза». Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. И «Укрнафта», и «Нафтогаз» вышли на определенные национальные результаты, — написал украинский лидер.

При этом Зеленский прямо не сообщил о выдвижении Корецкого на должность главы правительства. Однако, по данным источников, его публикация была воспринята как возможный намек на назначение.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку. По ее словам, решение было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве. Свириденко также отметила, что обсудила с главой государства дальнейшие планы.