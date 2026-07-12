Известная блогерша намекнула на замужество

Блогерша Диана Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) намекнула на замужество, опубликовав фото в свадебном наряде. В подписи к публикации в своем Telegram-канале бывшая девушка победителя 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» дала понять, что, «если долго смотреть на девушку», можно увидеть, как она выходит замуж.

Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж, — заявила Астер.

Ранее блогера экстренно госпитализировали в Японии. Ей стало плохо в гостиничном номере. Девушка опубликовала кадры, на которых скорая помощь увозила ее в больницу. 26-летняя Астер приехала в Токио 13 июня. Блогер находилась под наблюдением медиков.

Кроме того, Астер рассказала, что почувствовала себя плохо после ужина в мишленовском ресторане, где попробовала мясо Кобе — премиальный вид мраморной говядины. Она отметила, что ужин на троих обошелся в 150 тыс. рублей. По словам Астер, в больнице ей сначала предложили только две таблетки обезболивающего.

До этого пользователи Сети восхитились образом блогера Иды Галич на свадьбе с предпринимателем Олегом Ледвичем. Торжество прошло в Северной Осетии. Комментаторы назвали ее наряд прекрасным и волшебным. 36-летняя инфлюенсер появилась на фоне гор в белом атласном платье-комбинации на тонких бретелях.