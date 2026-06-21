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21 июня 2026 в 18:45

Стала известна скандальная подробность отравления блогерши Астер в Японии

Блогерша Астер отравилась в Японии премиальной говядиной за 150 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Госпитализированной в Японии блогерше Диане Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) стало плохо после ужина в мишленовском ресторане, сообщил Telegram-канал SHOT. В заведении девушка попробовала мясо Кобе — премиальный вид мраморной говядины.

Отмечается, что ужин в ресторане на троих обошелся блогерше в 150 тыс. рублей. По словам Астер, после госпитализации в больнице ей предложили две таблетки обезболивающего. Девушке пришлось «умолять» врачей поставить капельницы. В итоге это сделали после того, как у инфлюенсера началась рвота.

По информации канала, на лечение девушка потратила 70 тыс. рублей. Астер чувствует себя лучше, ее выписали из больницы.

Диана Астер — блогер, у которой около 3 млн подписчиков соцсетях. В 2024 году она подписала контракт с музыкальным лейблом Black Star, сотрудничество с которым завершилось в 2025 году. В феврале 2026 года она стала участницей экстремального шоу «Выживалити» на ТВ.

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