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12 июля 2026 в 16:22

В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД

ЦИК: прием документов для участия в выборах в ГД от самовыдвиженцев завершился

Николай Булаев Николай Булаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прием документов от самовыдвиженцев для участия в выборах в Государственную думу завершился, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его данным, всего в порядке самовыдвижения было выдвинуто 80 кандидатов, передает РИА Новости.

У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет, — заявил Булаев.

Ранее делегация партии «Зеленые» во главе с сопредседателями Александрой Кудзаговой и Русланом Хвостовым передала в ЦИК России документы для заверения федерального списка кандидатов и списка по одномандатным округам на выборы в Госдуму. Таким образом, все 11 партий, планировавших участвовать в выборах, представили необходимые документы.

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщала, что документы для участия в выборах в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев. Она уточнила, что все они баллотировались по одномандатным округам.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на выборы вынужденно, однако уверен в поддержке жителей. Он признался, что не испытывал радости от участия в избирательной кампании и при возможности предпочел бы видеть другого кандидата.

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