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06 июля 2026 в 09:11

Премьер Австралии пожалел о неудачной шутке про Кайли Миноуг

Альбанезе извинился за шутку о Кайли Миноуг

Кайли Миноуг Кайли Миноуг Фото: Can Nguyen/Capital Pictures/Global Look Press
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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе принес официальные извинения за высказывание в комедийном подкасте, где он в шутку сказал, что хотел бы «жениться, встречаться и переспать» с певицей Кайли Миноуг, передает РИА Новости. Во время игры, предложенной ведущей подкаста Bush Deep, глава правительства должен был выбрать между Миноуг, Николь Кидман и Рондой Берчмор, остановившись в итоге на первом варианте.

Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии, — сказал премьер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом встречи с экс-верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, претендующей на пост генсека организации, в шутливой форме назвал пропагандой протянутый ему информационный материал. Этот курьезный случай произошел до того, как дипломаты перешли к основной части переговоров.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер задержался на своем посту дольше, чем его предшественники. По словам дипломата, предыдущие руководители британского правительства покидали должность гораздо быстрее.

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