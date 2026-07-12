Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший

Актер Александр Самойленко — младший продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Самойленко-младший, чем он занимается сейчас

Александр Самойленко — младший родился 27 декабря 1996 года в Москве. Он сын актера и продюсера Александра Самойленко.

Самойленко-младший учился в Школе-студии МХАТ и в Театральном институте имени Бориса Щукина, но ни одно из этих учебных заведений не окончил.

«Я был самым младшим студентом на курсе, ментально точно. Я явно не был готов к тому, что там происходит. А еще, ввиду своих каких-то психологических особенностей, я не вписывался в коллектив. Меня не любили, думали, что я не хочу там находиться, этим заниматься. Одногруппники не любили, я сталкивался с буллингом, было очень тяжело. Но я понимаю, почему это происходило: у меня очень дурацкий смех, я могу показаться неискренним человеком. К тому же у меня было жесткое СДВГ с детства», — признался он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Самойленко-младший также рассказывал, что отец помогал ему в карьере. В частности, именно он предложил его кандидатуру режиссеру Александру Жигалкину для съемок в сериале «Родители». Также папа оплатил ему обучение в институте, поскольку он не прошел на бюджет.

Самойленко-младший снимался в картинах «Ледников», «Родители», «Родители. Так и живем», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Счастье не за горами», «Родители родителей» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 12 работ.

Помимо актерской деятельности, Самойленко-младший известен как фокусник и иллюзионист. Также он работает арт-директором и переводчиком с английского языка.

Документальная книга российского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» легла в основу художественного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Самойленко-младшего

Александр Самойленко — младший встречается с моделью и психологом Анастасией Силаевой.

«Она прекрасная, я ее так сильно люблю. И она очень талантливая. Она модель. Помимо этого, она служила в театре, вообще она из Сочи, но долгое время жила и училась в Лондоне, выступала там в театре. В России она снималась в сериалах. Еще Настя танцует. И вообще мы с ней занимались таким количеством разных дел: складывали мозаики из кусков посуды, восстанавливали живопись. Она художник, рисует картины, занимается фотографией», — рассказывал он Светлане Баласанян.

Артист также сообщил, что сейчас они с избранницей работают над созданием настольных игр.

«А вообще Настя сейчас работает в Сбербанке психологом. Она занимается вопросами эмпатии, человечности. Все скрипты банковские, когда люди разговаривают с клиентами, проходят через нее. Она занимается всем, что связывает структуру с человеком. Она учит, как быть человечнее, понимать психологию людей», — добавил он.

Будет ли Самойленко-младший сниматься в продолжении «Слова пацана»

Александр Самойленко исполнил роль Коневича, руководителя ОКОД, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признался, что хотел бы сняться во второй части проекта, однако пока не знает, произойдет ли это, поскольку сценария еще нет.

«Я не могу точно сказать, потому что нет сценария, но, естественно, я безумно хочу этого. В „слитой“ серии есть сцена с прямой заявкой на продолжение, где мой герой Коневич рассказывает, как они откроют банк, все будет их. Не знаю, насколько я могу сейчас об этом говорить, но изначально это планировалось как прямая линия, продолжение, где будут Коневич и Маратик. Но сейчас прошло время, может, другие идеи появились», — заявил актер в интервью Светлане Баласанян.

Собирается ли Самойленко-младший уехать из РФ, что говорил об СВО

Александр Самойленко признался, что он с детства мечтал об Англии, так как «вырос на советских Шерлоке Холмсе и Мэри Поппинс». При этом он подчеркнул, что не собирается покидать Россию навсегда.

«Я уеду жить в Лондон, но не навсегда. Я ездил туда на несколько дней, мне очень понравилось, было интересно, но дорого. Не думал, что я буду скучать по московским ценам на такси. А вообще, моя большая мечта — жить в Лондоне и Москве»», — добавил Самойленко-младший.

Тему спецоперации актер не комментировал.

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