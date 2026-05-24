Актер Самойленко-младший рассказал о помощи отца в карьере

24 мая 2026 в 17:40

Актер Самойленко-младший: без помощи отца я бы не поступил в институт

Александр Самойленко — младший Александр Самойленко — младший Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Александр Самойленко — младший, известный по роли Коневича в сериале «Слово пацана», рассказал в интервью журналисту Светлане Баласанян о помощи отца актера и продюсера Александра Самойленко в карьере. По его словам, без родственника он бы не поступил в институт.

Каково быть сыном известного актера? Здорово. Помогает ли это в работе? Конечно, помогает. Во-первых, у тебя всю жизнь уважаемый тобой критик, ориентир, источник вдохновения, на который можно ориентироваться. Плюс если бы не папина помощь, то я бы не поступил в институт, не снялся бы в сериале «Родители», — поделился он.

При этом Самолейнко-младший отметил, что в институте к нему было предвзятое отношение, так как многие знали, чей он сын. Также актер рассказал о работе с отцом. Они вместе снимались в сериалах «Родители», «Родители родителей» и «Счастье не за горами».

Я очень боялся осуждения, но это был необоснованный страх, потому что он не рассказывал мне, что я делаю что-то плохо. Сначала я боялся, даже сериалы с собой не смотрел. Потом я, наоборот, стал подходить к папе и спрашивать у него мнение. Он всегда говорил объективно, — добавил артист.

Ранее отец Илона Маска рассказал о России будущего. По его словам, РФ станет местом расположения развитого мира.

Культура
Слово пацана
сериалы
актеры
