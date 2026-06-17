Трамп решил развалить ЦРУ: внезапное назначение президента США поможет РФ

Новым главой Национальной разведки США назначен Билл Пулте. Западные СМИ уверены, что эта кадровая перестановка станет болезненным ударом по всему разведсообществу Штатов и ЦРУ в частности. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают: новый руководитель превратит разведку в большую корпорацию, напрямую подчиненную президенту Дональду Трампу. Что изменится в ее работе и как эти перемены сыграют на руку России — в материале NEWS.ru.

Что известно о перестановках в ЦРУ

Дональд Трамп назначил Билла Пулте исполняющим обязанности главы Национальной разведки США. На этом посту он сменил ушедшую в отставку Тулси Габбард. В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что у Пулте большой опыт управления в «чувствительных» для США сферах, в том числе в вопросах обеспечения стабильности на финансовых рынках.

С января 2025 года Пулте занимал должность директора Федерального управления жилищного финансирования и успел обвинить нескольких высокопоставленных противников Трампа в махинациях с ипотечным рынком. Среди фигурантов была член совета управляющих Федеральной резервной службы Лиза Кук. На фоне скандала президент попытался уволить ее с должности, однако Федеральный суд Колумбии отменил его решение.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru отметил, что американские силовые структуры и прежде были инструментом во внутриполитических «разборках» в Вашингтоне. Теперь же Трамп хочет, чтобы они играли на его стороне, полагает эксперт.

«Но куда важнее личность и карьера самого Пулте. Он является своеобразным „киллером“ на рынке застройки и ипотеки. Надо понимать, что американская ипотека — это всегда пузырь, а ипотечный кризис 2008 года был совершенно не случаен. То, что он погашен, не значит, что изменились тенденции, которые к нему привели. Мы помним, что у США несколько десятков триллионов госдолга, и очередное лопанье жилищного пузыря тут очень хорошо подольет масла в огонь. Пулте — человек, который занимался именно регулированием этого пузыря. Не стоит исключать, что Трамп убрал своего человека с должности, на которой тот мог стать козлом отпущения за грядущий кризис», — отметил собеседник.

Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/Global Look Press

При этом Пулте не раз демонстрировал Трампу свою максимальную лояльность, подчеркнул Мзареулов. Разбрасываться такими кадрами президент Штатов наверняка не хочет.

«Собственный человек во главе Национальной разведки, то есть начальник всех спецслужб — разведки, контрразведки, электронной разведки, военной разведки, — это для Трампа жизненная необходимость», — указал он.

Как изменится работа ЦРУ

Американские СМИ скептически отнеслись к назначению Пулте. Газета The New York Times пишет, что его приход на пост станет чудовищным ударом по Центральному разведывательному управлению — в частности, потому, что у нового и. о. главы разведки нет необходимого опыта работы в подобных структурах. Однако не только это вызывает опасения прессы.

«Это ошибка не только потому, что он не обладает нужной квалификацией, но и потому, что это демонстрирует пренебрежение самой идеей независимой разведки. А когда страна приучает разведслужбы служить власти, а не правде, не стоит удивляться, если и демократия, и безопасность начнут давать сбои», — пишет издание.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru предположил, что с приходом Пулте в ЦРУ можно ожидать масштабного перераспределения средств и приоритетов внутри разведслужб.

«Трамп определяет сейчас новые задачи ЦРУ. Прежде всего во главу угла могут быть поставлены борьба с наркокартелями, продвижение экономических интересов США в широком смысле. То есть нефть, влияние на мировые транспортные артерии и на все то, что у Трампа не получилось в Иране. Американский президент перестраивает руководство разведкой в логике не государственной и политической структуры, а корпорации, как он пытается это сделать со всеми государственными ведомствами», — отметил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мзареулов полагает, что для ЦРУ это действительно означает проблемы — как минимум в краткосрочной перспективе.

«Пулте — это политический назначенец, максимально лояльный Трампу. В принципе политические назначенцы во главе разведывательного сообщества США были всегда. Само по себе это дело для Штатов привычное. Тут вопрос в том, что разведка сейчас должна будет выполнять две взаимоисключающие задачи: одновременно радовать Трампа удобными для него отчетами и делать так, чтобы эти отчеты завтра не вошли в совсем уж разительные отличия с реальностью, как это случилось с Ираном. И то и другое одновременно сделать невозможно», — подчеркнул он.

Почему назначение Пулте выгодно России

Громский считает, что Пулте, поддерживая курс Трампа на реструктуризацию государственных ведомств, может стать инициатором масштабных сокращений в разведке. При этом во многом такая оптимизация будет связана с внедрением технологий искусственного интеллекта.

«Пулте, среди прочего, известен как крупный криптоинвестор и лоббист цифровых решений на рынке недвижимости. Так что в работу разведслужб США будут внедряться цифровые инструменты именно в системе управления и анализа данных. Это предполагает сокращение штата аналитиков», — отметил политолог.

По его мнению, такие изменения открывают определенное окно возможностей для России.

«Если функция национальных разведок США, в частности ЦРУ, становится во многом утилитарной, происходит сокращение кадров, значит, внешняя активность ЦРУ в значительной степени тормозится. То есть политическое давление на Россию неизменно ослабевает и позволяет уже нашим силам действовать более активно», — пояснил эксперт.

Билл Пулте Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению Мзареулова, увлечение Пулте цифровыми технологиями может вовлечь США в новые авантюры и еще больше дестабилизировать позиции Трампа.

«Допустим, Трамп очень хочет получить информацию, что против США злоумышляет какая-нибудь страна, где есть много нефти. Этот запрос с субъективными критериями загружается в нейросеть, и та все подтверждает, а еще рассказывает о заведомой слабости такого государства. И вот вам новая военная кампания, которая сейчас совершенно не нужна американскому избирателю. Так что я бы предположил с этим назначением и рост нестабильности в мире. Просто потому, что в ЦРУ теперь будет меньше аналитиков — „кожаных мешков“ и куда больше нейросетевого компонента, которым толком вообще никто не умеет пользоваться», — подытожил историк спецслужб.

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