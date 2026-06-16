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16 июня 2026 в 15:56

Раскрыта причина смерти актрисы Песоцкой

Причиной смерти актрисы Песоцкой стала онкология

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Причиной смерти известной по роли в фильме «О чем говорят мужчины» актрисы театра и кино Алисы Песоцкой стала онкология, сообщили РИА Новости в окружении артистки. Она скончалась на 54-м году жизни.

Я была с ней до конца. Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорск. Двенадцатого апреля ее увезли в больницу, там диагностировали онкологию, после ее перевезли на скорой помощи, прооперировали, выписали домой 12 мая в ее день рождения. Через неделю ей стало хуже, снова вызов скорой, везут опять в Лобнинскую больницу, там долгое ожидание для перевода в больницу, где ей делали операцию, — рассказала собеседница агентства.

Песоцкая ушла из жизни 3 июня после двух месяцев борьбы с тяжелым заболеванием. В середине апреля она была госпитализирована в 62-ю больницу Красногорска с диагнозом «онкология», после чего перенесла хирургическое вмешательство и 12 мая, в свой день рождения, была выписана домой. Ухудшение состояния наступило через неделю, что потребовало повторной экстренной госпитализации в Лобнинскую больницу, однако перевод в профильное отделение затянулся. В день смерти актрису соборовал и причастил священник. Похороны состоялись на Красногорском кладбище Москвы.

Песоцкая начинала карьеру в Молодежном камерном театре «Славичи». Широкое признание ей принесла эпизодическая, но запоминающаяся роль дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины». В ее фильмографии также значатся сериалы «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последней работой артистки стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», выпущенная в 2025 году.

Ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в театре Российской армии. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в Театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

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