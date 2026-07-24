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24 июля 2026 в 11:56

Эмили Блант заговорила на русском в новом фильме «День разоблачения»

Эмили Блант произнесла несколько фраз на русском в фильме «День разоблачения»

Эмили Блант Эмили Блант Фото: Julie Edwards/IMAGO/Global Look Press
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Американская актриса Эмили Блант произнесла несколько реплик на русском языке в новом фильме «День разоблачения» Стивена Спилберга. Фрагмент эпизода появился в Сети.

Голливудская звезда произнесла реплики почти без акцента. Блант получила популярность благодаря таким кинокартинам, как «Дьявол носит Prada», «Девушка в поезде», «Тихое место». В фильме Спилберга одна из ее фраз звучала как: «Сегодняшний день не годится для разговора».

Ранее Эмили Блант заявила, что российский режиссер Андрей Кончаловский запомнился ей мерзким и ужасным. По ее словам, у него на съемках присутствует атмосфера женоненавистничества, из-за которой «чувствуешь себя ничтожеством». Блант удалось встретиться с Кончаловским во время работы над фильмом «Лев зимой». Тогда ей было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II.

По словам актрисы, она всегда готова к сложностям в работе, однако Кончаловский перешел все границы. При этом Блант не смогла самостоятельно вспомнить имя российского режиссера.

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