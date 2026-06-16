Раскрыты дата и место захоронения матери Хворостовского

Прах Людмилы Хворостовской, матери народного артиста России Дмитрия Хворостовского, захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в могиле сына, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Красноярского края. Кремация и прощание пройдут на Троекуровском кладбище накануне, захоронение состоится 19 июня.

18 июня днем на Троекуровском кладбище состоятся гражданская панихида, отпевание, прощание и кремация Людмилы Хворостовской. 19 июня будет захоронение праха в могилу к Дмитрию Хворостовскому на Новодевичьем кладбище, — сообщили в министерстве.

Хворостовская умерла на 91-м году жизни в Москве. Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года. Окончил педагогическое училище, после институт искусств. Был солистом местного театра оперы и балета до 1990 года, впоследствии стал всемирно известным баритоном. Память о нем увековечена в Красноярске: его имя носят театр, институт искусств и международный аэропорт.

Ранее сообщалось, что умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. В пресс-службе театра Российской армии уточнили, что причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.