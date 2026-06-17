Мошенники начали продавать фейковые билеты ко Дню молодежи

Мошенники начали использовать тему Дня молодежи для обмана россиян, продавая фейковые билеты, заявила РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина. Под предлогом получения бесплатных билетов на концерты и праздничные мероприятия злоумышленники пытаются завладеть деньгами и персональными данными граждан.

По ее словам, наиболее распространенной схемой остаются фишинговые страницы, которые выдаются за официальные сайты организаторов мероприятий. Русина отметила, что аферисты распространяют ссылки через сайты и социальные сети. Пользователям предлагают получить бесплатный билет, забронировать место на мероприятии, зарегистрироваться в качестве участника или активировать QR-код для посещения праздника.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом трудоустройства за рубежом, сообщила пресс-служба УБК МВД России. По данным ведомства, предложения о работе за границей остаются одним из популярных предлогов для обмана, когда злоумышленники не требуют деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления».