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17 июня 2026 в 01:04

Аэропорт Калуги временно прекратил прием и отправку самолетов

Фото: Silas Stein/Global Look Press
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Аэропорт Калуги временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения введены в аэропорту Грабцево.

В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В Росавиации уточнили, что меры носят временный характер. Они связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданской авиации. Других подробностей о сроках действия ограничений в ведомстве не привели.

Ранее Росавиация ввела дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. В ведомстве пояснили, что они необходимы для соблюдения мер безопасности.

До этого Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Также Росавиация опубликовала методические рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов в условиях противодействия атакам БПЛА. Экипажам воздушных судов предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.

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