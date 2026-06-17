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17 июня 2026 в 03:03

ПВО отразила крупную попытку атаки на Москву

Собянин: ПВО Минобороны сбила 10 летевших на Москву вражеских беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили 10 беспилотников, которые летели в сторону в Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков уже работают специалисты, подчеркнул он.

ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 беспилотных летательных аппарата. Работа в том числе была проведена над акваториями Азовского и Черного морей. Также российские силы защитили Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Подмосковье и Крым.

Москва
Сергей Собянин
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