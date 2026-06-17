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17 июня 2026 в 03:07

Два человека пострадали при стрельбе в больнице в США

Фото: Andrew Thomas — CNP/Global Look Press
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В американском городе Уилмингтон, расположенном в штате Делавэр, произошла стрельба на территории городской больницы, сообщили местные власти. По официальной информации, в результате инцидента пострадали два человека.

У них зафиксированы огнестрельные ранения. После происшествия доступ в больницу был ограничен. Правоохранительные органы продолжают работу на месте случившегося. Жителей города попросили не приближаться к району, где произошел инцидент.

Ранее в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек. По предварительным данным, еще девять человек пострадали.

До этого сообщалось, что один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле. В Армии обороны страны отметили, что одного из нападавших нейтрализовали.

В то же время стало известно, что один матрос был убит в результате стрельбы на борту американского авианосца John F. Kennedy. Инцидент произошел в субботу, 6 июня, погибшим оказался старшина флота Джесс Брасвелл.

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