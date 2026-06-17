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17 июня 2026 в 03:52

На Аляске назвали тоннель с Россией проектом мирового масштаба

На Аляске назвали тоннель между Россией и США реальным проектом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тоннель между Чукоткой и Аляской мог бы стать одним из крупнейших совместных проектов России и США, сообщил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. По его мнению, такая инициатива способна встать в один ряд с наиболее значимыми примерами международного сотрудничества.

Это был бы один из примеров сотрудничества, которые многим из нас хотелось бы видеть чаще. Например, мы сотрудничали во время Второй мировой войны в рамках программы ленд-лиза… На ум приходят и другие проекты, такие как Международная космическая станция, — заявил Леман.

Обсуждение строительства тоннеля ведется уже очень давно, возможно, на протяжении нескольких столетий, подчеркнул он. Политик также выразил уверенность, что современные технологии позволяют реализовать подобный проект на практике.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ заявил о подписании соглашение по проектированию тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской. По его словам, это будет самый большой инфраструктурный проект между странами.

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