Холанд ярко вернулся на ЧМ и принес Норвегии уверенную победу Норвегия обыграла Ирак со счетом 4:1 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Норвегии одержала победу над Ираком со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в Фоксборо в американском штате Массачусетс.

Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд (29-я минута и 43-я), оформивший дубль. Также в составе победителей отличились Лео Остигард (76-я) и Кристиан Торстведт (97-я), а единственный мяч иракской команды забил Айман Хуссейн (39-я).

Сборная Ирака впервые за 40 лет сыграла на чемпионате мира, а Норвегия вернулась на турнир после перерыва с 1998 года. Во втором туре норвежцы встретятся с Сенегалом, тогда как иракская команда проведет матч против Франции.

Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах на 10:00 17 июня. Решение было принято в связи с участием национальной сборной в чемпионате мира по футболу.

До этого экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с NEWS.ru заявил: главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.