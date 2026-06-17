Власти Ирака пошли на неожиданный шаг перед матчем ЧМ Премьер-министр Ирака перенес начало рабочего дня из-за матча ЧМ с Норвегией

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах на 10:00 17 июня, передает секретариат кабмина страны. Решение принято в связи с участием национальной сборной в чемпионате мира по футболу.

В секретариате правительства сообщили, что эта мера позволит госслужащим и другим гражданам поддержать сборную Ирака во время матча турнира. Там подчеркнули, что изменение графика носит исключительный характер.

Сборная Ирака проведет матч против команды Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира. Для иракских футболистов эта встреча станет первой на текущем мировом первенстве.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с NEWS.ru заявил: главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанд.