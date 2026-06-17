Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 01:45

Власти Ирака пошли на неожиданный шаг перед матчем ЧМ

Премьер-министр Ирака перенес начало рабочего дня из-за матча ЧМ с Норвегией

Флаг Ирака Флаг Ирака Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах на 10:00 17 июня, передает секретариат кабмина страны. Решение принято в связи с участием национальной сборной в чемпионате мира по футболу.

В секретариате правительства сообщили, что эта мера позволит госслужащим и другим гражданам поддержать сборную Ирака во время матча турнира. Там подчеркнули, что изменение графика носит исключительный характер.

Сборная Ирака проведет матч против команды Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира. Для иракских футболистов эта встреча станет первой на текущем мировом первенстве.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с NEWS.ru заявил: главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанд.

Спорт
Ирак
Футбол
чемпионат мира
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два московских аэропорта перешли на особый режим работы
Проблемы со сном: причины бессонницы, как лечить, к какому врачу обратиться
В Эстонии дети заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши
Власти Ирака пошли на неожиданный шаг перед матчем ЧМ
Иран пригрозил Израилю жестким ответом после нарушений перемирия в Ливане
В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»
В аэропорту Жуковского сняли ограничения после затяжного перерыва
Росстандарт обновил требования к цифровому образованию
Аэропорт Калуги временно прекратил прием и отправку самолетов
Туристка из РФ исчезла во Вьетнаме на глазах у отца: все версии пропажи
В МИД РФ усомнились в роли ООН по украинскому урегулированию
В Сумах сообщили о взрыве
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории французского футбола
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.