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17 июня 2026 в 04:15

Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в Москве

Средняя зарплата в Москве за год выросла на 30,6 тыс. руб. и достигла 219,6 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Средний размер заработной платы в Москве за год увеличился на 30 640 рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В марте 2026 года средняя начисленная заработная плата в столице составила 219 618 руб.

Отмечается, что в марте 2025 года, этот показатель находился на уровне 188 978 рублей. За год средняя зарплата в Москве выросла на 30 640 рублей.

Столица по-прежнему сохраняет лидерство по уровню заработков среди российских регионов. При этом разница между средними доходами москвичей и общероссийским показателем остается значительной. По информации Росстата, средняя заработная плата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее стало известно, что сотрудники, использующие в работе навыки искусственного интеллекта, в среднем по миру получают на 16,8% более высокую зарплату, чем их коллеги по тем же профессиям без таких компетенций, говорится в докладе консалтинговой компании PwC. Аналитики изучили данные по множеству стран и отраслей и подтвердили устойчивость этого тренда.

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