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16 июня 2026 в 12:08

Аналитики раскрыли, сколько знание ИИ прибавляет к зарплате

PwC: сотрудники с навыками в области ИИ зарабатывают на 16,8% больше коллег

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сотрудники, использующие в работе навыки искусственного интеллекта, в среднем по миру получают на 16,8% более высокую зарплату, чем их коллеги по тем же профессиям без таких компетенций, говорится в докладе консалтинговой компании PwC. Аналитики изучили данные по множеству стран и отраслей и подтвердили устойчивость этого тренда.

Авторы исследования обращают внимание, что надбавка за ИИ-навыки не всегда говорит о высокой эффективности экономики. Чаще она отражает дефицит кадров: работодатели готовы платить больше, чтобы привлечь редких специалистов. Низкая надбавка, напротив, может свидетельствовать о зрелости рынка, где такие компетенции уже широко распространены.

Отдельно выделяются уникальные специалисты, чьи задачи невозможно автоматизировать, — рост их зарплат на 42% опережает средние показатели. Как поясняют эксперты, ИИ профессионализирует одни специальности, требуя от человека еще более глубоких знаний, и одновременно демократизирует другие, делая их доступнее для новичков.

При этом профессии первой категории создают новые рабочие места вдвое быстрее и обеспечивают более высокий рост доходов. Авторы доклада подчеркивают, что искусственный интеллект не заменяет таких работников, а делает их экспертизу еще более ценной.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна является одной из трех стран в мире, которые имеют реальные шансы разработать свой собственный суверенный искусственный интеллект. Он также отметил, что партнеры по ЕАЭС готовы активно внедрять российские ИИ-разработки на своих рынках.

Общество
искусственный интеллект
зарплаты
исследования
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