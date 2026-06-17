Макрон появился в видео Елисейского дворца под российский трек Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую песню

Елисейский дворец опубликовал видеозапись в социальных сетях, сделанную во время саммита «Большой семерки» (G7), в которой президент Франции Эммануэль Макрон приветствует лидеров стран-участниц под российскую песню. Для публикации была использована композиция «Капибара».

Под ритм песни в видео сменяются кадры, на которых французский лидер жмет руки другим участникам саммита. По какой причине для музыкального оформления была выбрана именно эта песня, неизвестно, но пользователи сразу обратили на музыку внимание. В комментариях многие положительно оценили музыкальное сопровождение видеозаписи.

Ранее президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию на саммите G7 во Франции, где на видео запечатлели, как он в течение 13 секунд не отпускал руку первой леди Брижит Макрон. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что крепкое рукопожатие досталось жене французского президента вместо самого Эммануэля Макрона. На кадрах видно, что после обычного приветствия с Макроном Трамп поцеловал Брижит в обе щеки.