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16 июня 2026 в 22:34

В Германии дочери мэра предъявили обвинение в нападении на мать с ножом

DPA: дочь мэра Хердекке стала фигурантом дела о нападении на свою мать

Фото: IMAGO/Tim Oelbermann/Global Look Press
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Правоохранительные органы Германии предъявили обвинение дочери бургомистра города Хердекке Ирис Штальцер по делу о нападении, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей прокуратуры и защиту обвиняемой. Инцидент произошел 7 октября 2025 года.

Ирис Штальцер получила тогда ножевые ранения и травмы головы. По версии следствия, несовершеннолетняя дочь политика нанесла матери несколько ударов двумя ножами и ударила ее по голове неустановленным предметом. По итогу врачи диагностировали у нее перелом носовой кости.

Обвиняемой предъявлено обвинение в нанесении опасных телесных повреждений. При этом следствие не установило признаков умысла на убийство.

Сейчас суд города Хаген рассматривает вопрос о принятии обвинительного заключения к производству. В связи с несовершеннолетним возрастом фигурантки возможный судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Как отмечают следователи, девушка с самого начала находилась под подозрением. После происшествия в отношении нее был выдан ордер на арест. При этом именно она самостоятельно вызвала экстренные службы после случившегося.

Представитель обвиняемой сообщил, что девушка некоторое время находилась в психиатрической клинике, однако впоследствии была признана вменяемой. Ее местонахождение не раскрывается из соображений безопасности.

Следствие также проверяло возможную причастность брата обвиняемой, однако расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств. По информации полиции, в семье ранее уже возникали конфликты, а ее члены неоднократно обращались к правоохранителям с взаимными обвинениями в домашнем насилии. Ирис Штальцер уже в ноябре 2025 года вступила в должность бургомистра Хердекке.

Ранее в Таиланде школьный сторож спас учительницу от нападения девятилетнего ученика с мачете. Инцидент произошел 12 июня в городе Саконнакхон.

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