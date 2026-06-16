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16 июня 2026 в 22:02

В МИД РФ иронично высказались о британском посольстве

Захарова пошутила о маршруте фрегата «Адмирал Григорович»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала тему возвращения российского фрегата «Адмирал Григорович». В своем Telegram-канале дипломат затронула вопрос возможного «опасного сближения» британского посольства в Москве.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение, — написала Захарова.

К публикации представитель МИД РФ приложила изображение карты. На ней отмечено расположение посольства Великобритании на Смоленской набережной Москвы-реки.

Ранее иностранные журналисты сообщили, что британская яхта не пострадала и не получила повреждений после предупредительных выстрелов фрегата Военно-морского флота России «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. По их словам, инцидент рассматривается как единичный случай.

До этого власти Великобритании расширили санкционный список против Москвы на 43 позиции. В том числе Лондон ввел ограничения против 27 судов, якобы связанных с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа.

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