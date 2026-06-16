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16 июня 2026 в 10:42

Лондон расширил список санкций против России

Британия расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции

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Власти Великобритании расширили санкционный список против Москвы на 43 позиции, говорится в сообщении Форин оффиса. В том числе, Лондон ввел ограничения против 27 судов, якобы связанных с Россией, включая 3 танкера для перевозки сжиженного природного газа.

Кроме того, были ввели рестрикции в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. Санкции распространены также на 9 человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

До этого ЕС ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.

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