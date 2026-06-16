Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили в небе над Россией за шесть часов

Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили в небе над Россией за шесть часов Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников в российском воздушном пространстве, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты над девятью регионами РФ, а также акваториями двух морей.

16 июня текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. Также дроны ликвидированы в небе над Азовским и Черным морями.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщал, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.