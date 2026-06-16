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16 июня 2026 в 21:49

Раскрыта судьба задержанных в Финляндии российских моряков

Посольство России взяло под защиту моряков с судна Fitburg в Финляндии

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press
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Сотрудники посольства России в Финляндии оказывают содействие морякам с судна Fitburg, которые остаются в стране под запретом на выезд, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав россиян и помогают решать бытовые вопросы.

Консульские сотрудники посольства оказывают необходимое содействие морякам, задержанным финской стороной, — сообщили в дипмиссии.

В декабре 2025 года власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного кабеля в Финском заливе. На борту находились восемь граждан России. Само судно покинуло Финляндию в январе, однако капитан и два помощника до сих пор не могут вернуться на родину.

Дипломаты обеспечивают моряков услугами адвокатов и переводчиков. В настоящий момент члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

Ранее прокуратура Финляндии предъявила обвинения в повреждении телекоммуникационных кабелей капитану судна Fitburg и боцману. По данным следствия, они якобы повредили два подводных кабеля и пытались разрушить еще восемь линий связи, опустив якорь при движении в Финском заливе. Оба моряка отвергают обвинения, заявляя об отсутствии у финской стороны юрисдикции, поскольку линии связи расположены за пределами территориальных вод страны.

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