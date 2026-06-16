Уже ясно, кто заменит Европу: чего ждать от саммита Россия — АСЕАН в Казани

Уже ясно, кто заменит Европу: чего ждать от саммита Россия — АСЕАН в Казани

Казань на несколько дней превратится в центр мировой дипломатии. С 17 по 19 июня в столице Татарстана состоится пятый по счету саммит Россия — АСЕАН, участие в котором примут почти полтора десятка делегаций из государств Юго-Восточной Азии. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: это мероприятие доказывает провал попыток Запада «изолировать» РФ. Какие перспективы саммит откроет для России и что за вопросы на нем будут обсуждаться — в материале NEWS.ru.

Что известно о саммите России и АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении совместного саммита с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани в апреле. В этом году мероприятие приурочено к 35-летию установления отношений между РФ и АСЕАН.

«Главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, региональных объединений и организаций подведут итоги многолетнего сотрудничества, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — анонсировали в Росконгрессе».

Путин лично примет участие в саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах у главы государства — марафон двусторонних встреч. При этом параллельно с переговорами с зарубежными лидерами он примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Участники саммита уже начали прибывать в столицу Татарстана. Так, в казанском аэропорту 16 июня встретили генерального секретаря АСЕАН Као Кимхорна, премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга и спецпредставителя президента Мьянмы Хау Кхан Сума. Всего же запланировано участие 14 делегаций, а также генсека Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru отметил: столь масштабные мероприятия доказывают несостоятельность мифа о «международной изоляции» РФ, созданного Западом.

«Если у кого-то и были иллюзии насчет изоляции, то еще два года назад саммит БРИКС показал реальное место нашей страны в мире. Мы развиваем взаимовыгодные отношения со всеми странами и регионами, а Юго-Восточная Азия — одно из важнейших направлений», — подчеркнул политик.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, саммит в Казани станет одним из ключевых моментов сотрудничества России со странами ЮВА.

«Он пройдет на фоне меняющегося геополитического ландшафта в регионе и общей мировой турбулентности. Уверен, Россия подтвердит свою поддержку роли АСЕАН как центра баланса интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заметил собеседник NEWS.ru.

Как Россия сотрудничает с АСЕАН

АСЕАН учредили в 1967 году, в ее состав входят 11 стран. Среди них пять основательниц — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор. Последний официально присоединился к организации в октябре 2025 года.

Сегодня АСЕАН, в странах которой проживает почти 700 млн человек, — это колоссальный по своим масштабам потребительский рынок. Его совокупный ВВП по паритету покупательной способности превышает $11 трлн, а внешнеторговый товарооборот достигает $3,8 трлн. Экономика объединения считается одной из самых быстрорастущих в мире.

Россия с 1996 года обладает статусом партнера АСЕАН по диалогу. В начале июня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что только за последние 10 лет товарооборот нашей страны с членами этого объединения вырос на 58%. При этом Москва выступает надежным поставщиком энергоресурсов в регион. За тот же период экспорт минеральных ресурсов увеличился на 85%. Кроме того, Россия наращивает объемы поставок сельскохозяйственной продукции: пшеницы, растительного масла, кукурузы и других товаров. Благодаря постепенному снятию торговых барьеров продажи мясной продукции из РФ в страны АСЕАН выросли в 50 раз.

Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

«Связка ЕАЭС — АСЕАН — это не просто географическое соседство, а стыковка двух самых динамичных макрорегионов. В условиях фрагментации торговля между нашими объединениями демонстрирует устойчивость. Бизнес ищет предсказуемые и деполитизированные правила игры», — заметил Кондратьев.

Чего ждать от саммита Россия — АСЕАН

На полях саммита в Казани пройдет масштабный деловой форум, где представители бизнеса смогут установить прямой контакт с профильными министерствами и партнерами из стран АСЕАН. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что 17 июня Владимир Путин проведет торжественный прием в честь глав зарубежных делегаций. Также в столице Татарстана планируется подписание четырех документов.

По мнению Миронова, партнерство России с АСЕАН несет куда больше перспектив и выгоды, чем сотрудничество с Западом, старающимся оборвать связи с Москвой.

«Наше экономическое сотрудничество с АСЕАН — не замена Европе и Западу, поскольку в этом году ему исполняется 35 лет. Но оно гораздо лучше сотрудничества с западными странами, воспринимающими все остальные государства как потенциальные колонии, населенные дикарями. С государствами АСЕАН мы выстраиваем равноправные и взаимовыгодные отношения. Они готовы покупать не только наши нефтепродукты, но и технологии, продовольствие, услуги», — перечислил парламентарий.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru отметил, что Россия не отказывается от сотрудничества с Западом, но стремится диверсифицировать рынки сбыта и торговые отношения в целом.

«Пока основная статья сотрудничества с АСЕАН — это поставки энергоносителей. Они в последнее время активизировались, так как были приостановлены ограничения на закупки нефти и газа у РФ. Поэтому интерес для нас сегодня представляют договоренности и в тех областях, которые не подпадают под санкции — это, к примеру, поставки высокотехнологичной продукции, программного обеспечения, решений в сфере искусственного интеллекта», — пояснил собеседник.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению Солонникова, эти вопросы будут обсуждаться на грядущем саммите в Казани. Кроме того, политолог не исключил, что Москва попытается расширить эксперимент с зоной свободной торговли, которая действует между Россией и Вьетнамом, и на другие государства.

«Юго-Восточная Азия в прошедшую четверть века показала огромный экономический рост. И хотя многие говорят, что следующей точкой роста будет Африка, страны АСЕАН для нас — крайне важное и интересное направление, причем как в вопросах экспорта, так и импорта», — подчеркнул он.

Слуцкий в свою очередь уверен: саммит АСЕАН послужит укреплению не только экономических, но и гуманитарных и культурных связей РФ со странами ЮВА.

«Он еще раз закрепит ведущую роль подходов к формированию многополярного мира, где во главе угла стоят принципы взаимного уважения, а не одностороннего давления», — заключил лидер ЛДПР.

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