Трамп в панике из-за союза Путина и Си: РФ и Китай поставят США на место

Президент США Дональд Трамп обвинил лидеров России, Китая и КНДР в планировании заговора против Америки. Такое заявление он сделал на фоне прошедшего в КНР саммита ШОС и юбилейного парада Победы в Пекине, где Си Цзиньпин принял Владимира Путина и Ким Чен Ына. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: Трамп понял, какую ошибку совершил, допустив сближение Москвы с восточноазиатскими странами. Действительно ли в регионе формируется новый альянс и чем это опасно для США — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп о заговоре России, КНДР и Китая

На площади Тяньаньмэнь в столице Китая в среду, 3 сентября, состоялся парад, посвященный 80-летию победы над японскими захватчиками и окончанию Второй мировой войны. Торжество посетили лидеры 26 государств, включая глав России и Северной Кореи.

В преддверии празднования Трамп в соцсети Truth Social обратился к Си Цзиньпину. Он поинтересовался, планировал ли председатель КНР упомянуть о «поддержке» и «крови» США, которые якобы помогли Китаю обрести свободу.

«Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

В Кремле в ответ опровергли домыслы Трампа о «заговоре». «Никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А помощник главы РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что слова республиканца были иронией.

Чего мог испугаться Трамп

Накануне парада в Китае прошел саммит ШОС, одним из главных участников которого стал Владимир Путин. На полях мероприятия российский лидер провел ряд важных встреч, в том числе с лидером КНР. Так, после переговоров Путина и Си было объявлено о подписании меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» через Монголию. Агентство Bloomberg позже назвало это соглашение дипломатической победой Москвы.

При этом 2 сентября Трамп в интервью журналисту Скотту Дженнингсу заявил, что не считает визит Путина в Китай вызовом для себя и не видит угрозы в возможном формировании оси России и КНР против Штатов. Тем не менее он снова объявил о «разочаровании» в президенте РФ.

Трамп прекрасно понимает, что в Китае произошло сближение восточных стран по антизападному принципу, сказал в беседе с NEWS.ru американист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, республиканцу «особенно неприятно», что к этому «заговору» присоединилась Москва.

«Трамп приложил много, по его мнению, усилий, чтобы Москва не сближалась с Китаем слишком сильно и чтобы исправить ошибки западной антироссийской политики, толкнувшие РФ в сторону КНР. Но проблема в том, что этих усилий достаточно лишь по мнению самого Трампа. Путин полагает, что президент США колеблется и не до конца готов исправлять промахи, например через прекращение войны против России на Украине. Трамп хочет сохранить лицо, лишний раз не обидеть Европу. И в результате Москва продолжает углублять сотрудничество с восточноазиатскими странами против американских интересов. Этот „заговор“ происходит исключительно по вине Трампа», — считает эксперт.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко не сомневается, что саммит ШОС и парад в Пекине вызвали недовольство главы США.

«Своим заявлением он выплеснул это недовольство. Опасны ли действия России, Китая и КНДР для Штатов? Думаю, что да, и Трамп это наверняка понял. Речь идет фактически о консолидации сил в Евразии, которые видят мир без Америки, планируют развиваться в пространстве, не включающем США с точки зрения военных вопросов, безопасности, технологий, инвестиций, торговли и так далее», — пояснил политолог.

Чем Трамп ответит на «заговор» против США

4 сентября в Париже пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в гибридном формате. Газета Financial Times писала, что Трамп может присоединиться к переговорам, однако никаких официальных подтверждений этому пока не появлялось. Сам республиканец не исключал, что Вашингтон «сменит позицию» по украинскому урегулированию, несмотря на удачную встречу с Путиным на Аляске.

По мнению Мирзаяна, пока нельзя точно спрогнозировать, станет ли Трамп в ответ на «заговор» активнее поддерживать Киев. «Может быть, Трамп посчитает, что выходом из ситуации будет усиление давления на Россию, чтобы ее запугать. А может, он решит по-другому, что надо сбавить обороты по Украине и пойти навстречу Москве», — предположил американист.

Ткаченко же уверен: украинский вопрос для Трампа уже закрыт. Эксперт сомневается, что в своем заявлении о «заговоре» России, Китая и КНДР республиканец действительно имел в виду возможность некой тайной деятельности по созданию военного альянса против США.

«Штаты не будут поддерживать Киев до конца, потому что точно знают: Россия победит, а Украина проиграет. Трамп может временами ужесточать риторику в отношении Москвы, но это ничего не значит. В долгосрочной перспективе он видит РФ своим партнером. Если Трамп не дурак, то он должен понять, что Россию от Китая не оторвать, но развивать экономические связи с ней возможно. И Москва к этому открыта», — резюмировал политолог.

