03 сентября 2025 в 07:05

«Готовите заговор»: Трамп передал необычное поздравление для Си Цзиньпина

Трамп обвинил Китай и Россию в подготовке заговора против США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствуют на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. При этом хозяин Белого дома упомянул, что против США готовится некий заговор, но не рассказал, какой.

Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки, — написал Трамп.

Ранее Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина не забывать американскую помощь во Второй мировой войне. Также он пожелал китайскому народу незабываемого праздника.

До этого Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, по пути на трибуну он побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду, 3 сентября.

