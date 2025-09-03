Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 05:55

«Готовите заговор»: Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину

Трамп поздравил Си Цзиньпина и передал привет Путину

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний. Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал председателя КНР Си Цзиньпина не забывать американскую помощь во Второй мировой войне. Также он попросил передать привет присутствующим на военном параде в Пекине президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в шутку заметив, что трое глав государств «готовят заговор» против Штатов.

Пусть у председателя Си [Цзиньпина] и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки, — написал он.

Ранее Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, по пути на трибуну он побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду, 3 сентября.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин провели российско-китайские переговоры. Политики рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Это уже шестой контакт руководителей России и Китая с начала года. До этого лидеры принимали участие в трехстороннем саммите Россия — Китай — Монголия.

Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Путин
США
