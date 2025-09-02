Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что мероприятие проходит в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Политики, как известно, рассмотрят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня, это уже шестой контакт руководителей России и Китая с начала года. До этого лидеры принимали участие в трехстороннем саммите Россия — Китай — Монголия.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель находится в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с железнодорожным вокзалом. Гостиница располагает 277 номерами, включая 53 люкса.

До этого стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Китайскую Народную Республику в ближайшее время. Политик примет участие в сентябрьских мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.