31 августа 2025 в 18:36

Стало известно, где разместился Путин на время саммита ШОС

Путин расположился в отеле Ritz Carlton на время проведения саммита ШОС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости

Пятизвездочный отель Ritz Carlton в Тяньцзине стал резиденцией для российской делегации и президента Владимира Путина, сообщает KP.RU. Отмечается, что здание расположено в историческом районе города с колониальной застройкой конца XIX века.

Неподалеку от гостиницы находится железнодорожный вокзал. По открытым данным, отель насчитывает 277 номеров, среди них — 53 люкса.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что на приеме в честь открытия Совета глав государств ШОС гостей ожидали китайская кухня и короткий концерт. Мероприятие сочетало культурную программу и гастрономический блок, а российской делегации уделялось большое внимание, в том числе президенту, добавил он.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Перед этим они тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменялись рукопожатиями и сфотографировались.Местом проведения банкета стал Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян».

Владимир Путин
Китай
ШОС
Россия
