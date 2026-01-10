Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии

Несколько китайских госпредприятий уведомили японских партнеров о возможном отказе от заключения новых контрактов на поставки редкоземельных металлов, передает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в Пекине и Шанхае. Это, как пишет источник, может серьезно ударить по японской промышленности, которая сильно зависит от китайского экспорта редкоземельных элементов.

До этого Китай также ввел эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Однако конкретный перечень ограничиваемой продукции официально не опубликован.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты для продажи нефти России и Китаю. По его словам, КНР испытывает значительную потребность в данном ресурсе.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин рассказала, что Китай выступает против новых санкций в отношении России, предложенных Дональдом Трампом. Так она прокомментировала слова сенатора Линдси Грэма, который отметил, что глава Белого дома высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении Москвы.