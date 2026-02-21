Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана

В 2025 году Франция закупила российского титана на рекордные €129,9 млн (11, 7 млрд руб.) — на 19,6% больше, чем годом ранее – €108,6 млн (9,8 млрд руб.), передает РИА Новости. Таким образом, несмотря на санкционное давление, спрос на российский титан в Европе продолжает расти.

Сумма поставок в 2025 году стала максимальной с 1992 года. В 2025 году еще четыре страны Евросоюза значительно увеличили импорт российского титана, достигнув многолетних максимумов. Так, Эстония закупила титана на €4,9 млн (442 млн руб.) — это самый высокий показатель с 2017 года, Австрия и Румыния — €3,3 млн (297 млн руб.) и €1,2 млн (108 млн руб.) соответственно. Польша увеличила поставки до €130,7 тыс. (11,7 млн руб.), что стало максимумом с 2023 года.

Тем временем экономист и социолог Дмитрий Алексеев рассказал, что цены на серебряные украшения могут увеличиться на 30–50%. Он отметил, что бренды массмаркета могут перейти на нержавеющую сталь или титан.

Ранее сообщалось, что цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $87 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию. Значительный рост стоимости зафиксирован на нью-йоркской бирже Comex.