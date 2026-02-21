Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 12:12

Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана

Франция нарастила импорт титана из России на 20%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2025 году Франция закупила российского титана на рекордные €129,9 млн (11, 7 млрд руб.) — на 19,6% больше, чем годом ранее – €108,6 млн (9,8 млрд руб.), передает РИА Новости. Таким образом, несмотря на санкционное давление, спрос на российский титан в Европе продолжает расти.

Сумма поставок в 2025 году стала максимальной с 1992 года. В 2025 году еще четыре страны Евросоюза значительно увеличили импорт российского титана, достигнув многолетних максимумов. Так, Эстония закупила титана на €4,9 млн (442 млн руб.) — это самый высокий показатель с 2017 года, Австрия и Румыния — €3,3 млн (297 млн руб.) и €1,2 млн (108 млн руб.) соответственно. Польша увеличила поставки до €130,7 тыс. (11,7 млн руб.), что стало максимумом с 2023 года.

Тем временем экономист и социолог Дмитрий Алексеев рассказал, что цены на серебряные украшения могут увеличиться на 30–50%. Он отметил, что бренды массмаркета могут перейти на нержавеющую сталь или титан.

Ранее сообщалось, что цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $87 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию. Значительный рост стоимости зафиксирован на нью-йоркской бирже Comex.

Титан
металлы
экономика
закупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.