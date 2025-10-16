Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 09:33

В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году

NTSB: причиной крушения «Титана» в 2023 году стала ошибка проектирования

Обломки подводного аппарата «Титан», извлеченные со дна океана рядом с местом крушения «Титаника» Обломки подводного аппарата «Титан», извлеченные со дна океана рядом с местом крушения «Титаника» Фото: Paul Daly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной крушения батискафа «Титан» в 2023 году стала ошибка проектирования, следует из отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB). Специалисты отметили, что корпус судна не соответствовал требованиям прочности.

По информации из отчета, труба в центральной части корпуса «Титана» состояла из углеродного волокна, которое в итоге расслоилось. Дополнительные повреждения аппарата ухудшили ситуацию. В результате внутренняя конструкция батискафа пострадала, после этого и произошел взрыв.

Трагедия с батискафом «Титан» произошла 18 июня 2023 года. На борту находились пять человек, и контакт с аппаратом был утрачен через 1 час 45 минут после начала погружения. Поисково-спасательная операция не дала результатов: на борту не было обнаружено ни одного живого человека, были найдены лишь обломки батискафа.

Ранее стало известно, что миллиардер, чье имя не раскрывается, намерен совершить погружение к обломкам «Титаника». Случай станет первым после трагедии с батискафом «Титан» 2023 года.

