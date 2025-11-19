Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Суд освободил капитана»: новые подробности дела о гибели россиян в Египте

Капитан затонувшей в Хургаде подлодки отпущен на свободу до вынесения приговора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Капитан туристической подлодки «Синдбад», затонувшей в конце марта у побережья Хургады, был отпущен на свободу, сообщил РИА Новости судебный источник в Египте. Он уточнил, что защита ходатайствовала об освобождении до вынесения приговора.

Суд ранее освободил капитана туристической подлодки «Синдбад» без каких-либо финансовых и личных гарантий, — рассказали агентству.

Инцидент с прогулочным батискафом произошел 27 марта, когда на борту находились 45 российских туристов. В результате катастрофы погибли семь россиян. Затопление судна началось во время посадки рядом с морской платформой, когда вода быстро заполнила отсеки. Египетские власти продолжают расследование причин трагедии.

Ранее в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщили, что причиной крушения батискафа «Титан» в 2023 году стала ошибка проектирования. Специалисты отметили, что корпус судна не соответствовал требованиям прочности. На борту находились пять человек, и контакт с аппаратом был утрачен через 1 час 45 минут после начала погружения.

