«Суд освободил капитана»: новые подробности дела о гибели россиян в Египте Капитан затонувшей в Хургаде подлодки отпущен на свободу до вынесения приговора

Капитан туристической подлодки «Синдбад», затонувшей в конце марта у побережья Хургады, был отпущен на свободу, сообщил РИА Новости судебный источник в Египте. Он уточнил, что защита ходатайствовала об освобождении до вынесения приговора.

Суд ранее освободил капитана туристической подлодки «Синдбад» без каких-либо финансовых и личных гарантий, — рассказали агентству.

Инцидент с прогулочным батискафом произошел 27 марта, когда на борту находились 45 российских туристов. В результате катастрофы погибли семь россиян. Затопление судна началось во время посадки рядом с морской платформой, когда вода быстро заполнила отсеки. Египетские власти продолжают расследование причин трагедии.

