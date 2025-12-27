Свыше 50 стран осудили Израиль за одно решение МИД Египта: более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд

Более 50 стран осудили решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать независимость Сомалиленда от Сомали, говорится в сообщении МИД Египта. По мнению Каира, это опасный прецедент.

Признание независимости представляет собой опасный прецедент и угрозу международному миру и безопасности, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Израиль первым в мире официально признал независимость и суверенитет Сомалиленда — самопровозглашенного государства на территории Сомали. Соответствующую декларацию подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи. Отмечается, что Тель-Авив планирует наладить со страной сотрудничество в сферах сельского хозяйства и экономики.

До этого Сирия объявила об официальном признании самопровозглашенной Республики Косово независимым и суверенным государством. Как говорится в заявлении МИД переходного правительства страны, Дамаск рассчитывает на скорейшее установление дипломатических отношений.