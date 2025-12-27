Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:31

Свыше 50 стран осудили Израиль за одно решение

МИД Египта: более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Более 50 стран осудили решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать независимость Сомалиленда от Сомали, говорится в сообщении МИД Египта. По мнению Каира, это опасный прецедент.

Признание независимости представляет собой опасный прецедент и угрозу международному миру и безопасности, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Израиль первым в мире официально признал независимость и суверенитет Сомалиленда — самопровозглашенного государства на территории Сомали. Соответствующую декларацию подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи. Отмечается, что Тель-Авив планирует наладить со страной сотрудничество в сферах сельского хозяйства и экономики.

До этого Сирия объявила об официальном признании самопровозглашенной Республики Косово независимым и суверенным государством. Как говорится в заявлении МИД переходного правительства страны, Дамаск рассчитывает на скорейшее установление дипломатических отношений.

Египет
Израиль
Сомалиленд
Африка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прибежала вся в крови»: житель Красноармейска о гибели матери из-за дрона
ВС России стерли в порошок большой цех по производству ракет ВСУ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III и принц Уильям собираются «очаровать» Трампа во время визита США
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.