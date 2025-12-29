В ВТБ ответили на жалобы пользователей о сбоях в работе приложения

В ВТБ ответили на жалобы пользователей о сбоях в работе приложения Пресс-служба ВТБ: неполадки в работе приложения и банкоматов устранены

Неполадки в работе приложения и банкоматов ВТБ устранены, заявили NEWS.ru в пресс-службе банка. По словам представителей финансовой организации, в настоящий момент все системы и службы работают в штатном режиме.

Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе «ВТБ Онлайн», а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства. Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро. Удобство и безопасность наших сервисов — приоритет для ВТБ, — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Ранее сообщалось, что в работе сразу трех российских банков — «Сбера», ВТБ и Т-Банка — произошел сбой. Среди жалоб от пользователей — невозможность зайти в приложение, совершить перевод, оплатить по QR-коду. Некоторые россияне сообщали, что деньги списывались, но оплата не проходила.

Впоследствии в пресс-службе «Сбера» заявили, что все системы банка, включая мобильное приложение, работают в штатном режиме. Там подчеркнули, что информация о возникших сбоях не соответствует действительности.