29 декабря 2025 в 14:51

В «Сбере» ответили на слухи о сбое в работе приложения

В пресс-службе «Сбера» опровергли слухи о сбоях в работе приложения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Все системы «Сбера», включая мобильное приложение, работают в штатном режиме, заявил NEWS.ru представитель пресс-службы банка. По его словам, информация о возникших сбоях не соответствует действительности.

Все системы банка в настоящее время работают в штатном режиме, — сказал представитель «Сбера».

Ранее сообщалось, что в работе сразу трех российских банков — «Сбера», ВТБ и Т-Банка — произошел сбой. Среди жалоб от пользователей — невозможность зайти в приложение банка, совершить перевод, оплатить по QR-коду. Некоторые россияне сообщают, что деньги списались, но оплата не прошла.

Масштабный сбой ранее произошел в мессенджере Telegram днем 26 декабря. Большая часть жалоб касалась работы мобильного приложения (47%) и сайта (31%). Еще 15% пользователей сообщали о перебоях с оповещениями.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в России в 2026 году не планируется запрещать использование VPN. По его словам, необходимо объяснять пользователям, какие угрозы и риски несет использование подобных сервисов.

