«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год В РЖД утвердили инвестпрограмму на 2026 год

Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» утвердил инвестпрограмму на 2026 год — она составит 713,6 млрд рублей, уточнили в пресс-службе компании. Большую часть средств направят на поддержку основных фондов.

Совет утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2026 год. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» определена на уровне 713,6 млрд рублей, — подчеркнули в компании.

Из них 288 млрд рублей потратят на ремонт инфраструктуры и составов. Еще 161,7 млрд рублей выделят для закупки порядка 400 локомотивов и 190 пассажирских вагонов, добавили в РЖД.

Ранее журналисты сообщали, что в российском правительстве обсуждается масштабная программа финансового оздоровления ОАО «РЖД», включающая реструктуризацию долга, сокращение издержек и продажу активов. По информации СМИ, общий объем потенциальной поддержки в ноябре оценивался до 1,3 трлн рублей, однако единой позиции по пакету мер пока нет.

Также стало известно, что РЖД рассматривают возможность внедрения процедуры посадки на поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги». Такая опция станет дополнительной и не заменит традиционного использования бумажного паспорта.