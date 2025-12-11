Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:04

В РЖД могут ввести новый способ посадки на поезд

РЖД рассматривают возможность посадки на поезд с помощью QR-кода из «Госуслуг»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

РЖД рассматривают возможность внедрения процедуры посадки на поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги», сообщили в пресс-службе компании. Такая опция станет дополнительной и не заменит традиционного использования бумажного паспорта, передает РИА Новости.

Вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг «РЖД» изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового кода (QR-кода) из мобильного приложения ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» как дополнительной опции, — отметили в пресс-службе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил упростить регистрацию на поезда, внедрив индивидуальный цифровой QR-код для пассажиров. По его мнению, это ускорит процедуру и повысит удобство граждан, при этом сохранив необходимый уровень контроля.

До этого Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Аналогичные меры могут ввести для пенсионного удостоверения, студенческого билета и свидетельства о рождении. Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.

Россия
РЖД
поезда
пассажиры
QR-коды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издание приостановило работу
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Кулебу раскритиковали за поход на концерт во время боевых действий
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.