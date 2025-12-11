В РЖД могут ввести новый способ посадки на поезд

В РЖД могут ввести новый способ посадки на поезд РЖД рассматривают возможность посадки на поезд с помощью QR-кода из «Госуслуг»

РЖД рассматривают возможность внедрения процедуры посадки на поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги», сообщили в пресс-службе компании. Такая опция станет дополнительной и не заменит традиционного использования бумажного паспорта, передает РИА Новости.

Вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг «РЖД» изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового кода (QR-кода) из мобильного приложения ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» как дополнительной опции, — отметили в пресс-службе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил упростить регистрацию на поезда, внедрив индивидуальный цифровой QR-код для пассажиров. По его мнению, это ускорит процедуру и повысит удобство граждан, при этом сохранив необходимый уровень контроля.

До этого Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Аналогичные меры могут ввести для пенсионного удостоверения, студенческого билета и свидетельства о рождении. Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.